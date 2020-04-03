YEREL

Köprüden geçen kuryeye otomobil sürücüsü kalkan oldu

Korona virüsün ülkemizde görülmesiyle vatandaşlar evde kalırken, kuryeler motosikletleriyle görevlerini yapmaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bir motosikletli kuryenin rüzgardan etkilenmemesi için bir sürücü kuryeye kalkan oldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halinde giden bir motosikletli kurye akşam saatlerinde rüzgardan zor anlar yaşadı.

Bu durumu gören bir sürücü ise dörtlülerini yakarak kuryeye kalkan oldu. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde kurye rüzgardan zor anlar yaşarken, sürücü dörtlülerini yakıp kuryeye kalkan oluyor. Köprü geçildikten sonra ise kurye sürücüye korna çalarak teşekkür ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması! 18 milyon fon sağlanacak
İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel koronavirüsten hayatını kaybetti.
Ligler ne zaman başlayacak? TFF'den flaş açıklama
Libya'da darbeci general Hafter'e ağır darbe: Hava saldırısında 20 milisi öldürüldü
Koronavirüsün akciğerden başka bir organı daha etkilediği ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu mahkemenin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihaleleri karanına isyan etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim sosyal medyadan kendisine hakaret eden üç kişiden şikayetçi oldu
FOX TV'nin Öğretmen dizisindeki Gizem giydi sütyen krizi çıktı
Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı
Didem Arslan Yılmaz eleştirilere yanıt verdi: Hadi başka kapıya
Ankaralı Macide koronavirüsü yendi yaşadıklarını anlattı
60 saniyede bugün (2 Nisan 2020)
Cuma günü okunan Dilek duası Hz. Ömer duası okunuşu