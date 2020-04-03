DÜNYA

Koronavirüse yakalanan Boris Johnson'ın son görüntüsü korkuttu

Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sağlık çalışanları alkışlamak için kendisini karantina altına aldığı evin önüne çıktı.

İngiliz medyası, Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) teşekkür eden Johnson?ın 'hasta' görüntüsüne dikkat çekti.

İngiltere'de koronavirüsle en ön cephede mücadele eden NHS?deki sağlık çalışanları alkışlandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, kendisini karantina altına aldığı evinin önüne çıkarak moral alkışına destek verdi.

İngiliz medyası, dün karantina süreci dolması beklenen ancak bu sürecin uzatılması kararı verilen Johnson'ın 'hasta' görüntüsüne dikkat çekti.

Johnson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Koronavirüsle savaşmak için yaptığınız her şey için NHS'ye ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız" ifadelerini kullandı.

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