SAĞLIK

Nusret Gökçe'nin Mehmet Öz'e seks sorusu olay oldu!

Aşçı Nusret Gökçe, Instagram'dan doktor Mehmet Öz'ü yayına alarak, herkesin merak ettiği karantinadaki 'seks' olayını sordu. İkilinin konuşması, izleyenleri gülümsetti.

'Salt bae' lakaplı Nusret Gökçe de Instagram canlı yayınına, ABD'de görev yapan Türk doktoru aldı.

Beklenenin üzerine Nusret, doktor Öz'e "Sosyal mesafe önemli diyorsunuz ama bol bol seks yapın diyorsunuz, o mesafeyi nasıl koruyacağız?" diye sordu.

Buna karşılık Mehmet Öz, "O mesafe tanımadığın insanlar için. Evlerinde kalanlar hasta düşerlerse, büyük ihtamalle siz de hasta olacaksınız. Karı ve kocanın aralarındaki irtibatları devam etmezse, onun da bazı sıkıntıları var. Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsiniz." cevabını verdi.

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