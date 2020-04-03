Erzurum'da koronavirüs tedavisi biten 20 hasta alkışlarla taburcu edildi

Taburcu olan vatandaşlara "Taburcu formundaki maddelere harfiyyen uymanızı istiyoruz. Geçmiş olsun" diyen sağlık çalışanları alkışlarla hastane dışına kadar uğurladı.

Ellerinde valizlerle hastanenin yolunu tutan vatandaşlar ise "Allah razı olsun" diyerek sağlık çalışanlarına veda etti.