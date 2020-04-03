Türkiye'nin birçok ilinde meydanlarda koronavirüs sessizliği yaşanıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya'da halkın uyarıları dikkate aldığı gözlemlendi.
Türkiye'de coronavirüs salgınına karşı tedbirler arttırılırken, Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya gibi illerde halkın evde kal uyarılarını dikkate aldıkları görüldü.
İllerin meydanlarının boş kaldığı kameralarca görüntülendi. Görüntülere bakıldığında vatandaşların yetkililerin 'Evde kal' çağrılarına kulak verdiği görülmüş oldu.