GÜNCEL

Türkiye'nin birçok ilinde meydanlarda koronavirüs sessizliği yaşanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya'da halkın uyarıları dikkate aldığı gözlemlendi.

Türkiye'de coronavirüs salgınına karşı tedbirler arttırılırken, Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya gibi illerde halkın evde kal uyarılarını dikkate aldıkları görüldü. 

İllerin meydanlarının boş kaldığı kameralarca görüntülendi. Görüntülere bakıldığında vatandaşların yetkililerin 'Evde kal' çağrılarına kulak verdiği görülmüş oldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çorum'da hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı
Diyanet'ten yeni cuma namazı kararı! Her hafta farklı bir camide temsilen kılınacak
Uzmanlar uyardı! Koronavirüsten korunayım derken hastanelik olmayın
Elazığ’da 3 cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Alparslan Türkeş anma töreni iptal Devlet Bahçeli duyurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren ABD'li şarkıcı Della Miles konuştu
1.000 liralık sosyal yardım dağıtımı başladı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı
Esra Erol'da ATV canlı yayında Tülay Denizli eşinin önüne atıp gitti
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın aldığı karar gaz alma kararıdır
Nusret Gökçe'nin Mehmet Öz'e seks sorusu olay oldu!
Engelli maaşı ne zaman yatıyor 2020 TC numarasına göre ödeme
Erzurum'da koronavirüs tedavisi biten 20 hasta alkışlarla taburcu edildi
7 Nisan kandil mi var Diyanet kandil günleri takvimi