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Rıdvan Dilmen: UEFA'nın aldığı karar gaz alma kararıdır

Rıdvan Dilmen, TFF'nin ''Ligler en erken Haziran başında oynanabilecek'' açıklamasıyla ilgili olarak ''UEFA'nın bugün aldığı karar, altı dolu olmayan öylesine bir karar. Sadece gaz almak için alınan bir karar." yorumunda bulundu.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, futbol dünyasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve çok konuşulacak önemli açıklamalarda bulundu. NTV'ye telefonla bağlanan ünlü yorumcu Dilmen, TFF'nin bugün liglerin geleceği ile ilgili yaptığı açıklamaya değindi.

''Kendi kendimize karar vermedik''
Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı; "Öncelikle TFF'nin aldığı bir karar değil bu. Sonuçta 2 gün önce UEFA'nın 55 ülke ile yaptığı toplantıdan çıkan karar bu. Yani UEFA'nın kararına göre Haziran'dan önce futbol başlamayacak. Bu sadece bizim özelimizde değil, tüm Avrupa'ya aynı karar söylendi. Biz kendi kendimize karar vermedik. Ancak Temmuz başında da futbola başlanmazsa, ne olur? Bu daha soru işareti. Dünyanın yaşadığı bu kriz futbolu da etkileyecek. Her şey normale döndüğünde bile uzun yıllar kriz futbolu etkileyecek gibi gözüküyor.

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