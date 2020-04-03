POLİTİKA

Ömer Çelik: "Vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalada bulundu.

Türkiye'nin koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirleri hatırlatan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın sağlığını düşündük." diye konuştu.


"Biz bize yeteriz" kampanyasıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Sözcü Ömer Çelik, "Yıkım siyasetinin değil, tüm iyi niyetli yaklaşımları dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışması zaaf anlamına gelmez." tepkisini gösterdi.

Çelik'in açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Hayatın akışını felç etmeden tedbirler alıyoruz"

Türkiye en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor. Türkiye ne başından itibaren ciddiye almıştır. Dünya Sağlık Örgütü bazı tavsiyelerini ilan etmeden Türkiye uygulamaya koymuştur.

Süreç şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle yürüyor. Yıkım siyasetinin değil, tüm iyi niyetli yaklaşımları dikkate alıyoruz. Hayatın akışını felç etmeden tedbirler alıyoruz. Devletimiz her vatandaşına sahip çıkacak güze sahiptir.

Rant elde etmeye çalışanlar mutlaka şikayet edilmelidirler. 

Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışması zaaf anlamına gelmez.

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