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SAĞLIK

İstanbul’da bir kişi 16 kişiye koronavirüs bulaştırıyor! Sağlık bakanı koca açıkladı

İSTANBUL'daki koronavirüs vaka sayısına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. En çok ölüm İstanbul'da oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şaşırtan bir veri de paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü 1 kişinin 2.6 kişiye korona bulaştırdığını bildirmişti. Ancak görüldü ki İstanbul'da 1 kişi 16 kişiye korona bulaştırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan Koca'nın açıklamaları içinde dikkat çeken nokta ise İstanbul'a ilişkin veriler oldu. 

Bakan Koca şunları söyledi:
-Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkellerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şuan 25 ilde can kaybımız olmadı. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul.

Bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor

-"Bizim gördüğümüz, bizim analizlerimizi yapıyoruz. Türkiye yaptığı analizlerini de dünyaya bu bilgiyi aktarmış olacak. Burada bizim gördüğümüz, sadece İstanbul için söylüyorum, tarama yaptığımız gördüğümüz bir vakanın kimlere bulaştırmış olduğunu analiz ettiğimiz İstanbul bir kişinin toplam bulaştırdığı kişi sayısı 16."

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