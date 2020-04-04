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Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sık sık Zahide Yetiş'le canlı yayınlar yapan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak koronavirüs testini pozitif çıktığını söyledi.

Ünlü sunucu Zahide Yetiş ile yaptığı canlı yayınlarda verdiği faydalı bilgilerle adından sıkça söz ettiren Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesiyle gittiği hastanede karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özyaral, koronavirüs test sonucunun belli olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan paylaştığı bir video ile haberi duyuran Özyaral hakkında şunlar söyledi: "Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 tanısı konulmuştur. Tedavi süreci devam etmekte olup kamuoyu tüm gelişmelerden adım adım bilgilendirilecektir."

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