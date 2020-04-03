DÜNYA

Hindistan’da sağlık çalışanlarına saldırı: 2 yaralı

Hindistan’da korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına halk saldırdı. Saldırıda 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla en önde mücadele eden sağlık çalışanları dünyanın her yerinde alkışlanır ve desteklenirken, Hindistan’da halk tarafından saldırıya uğradı. Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinin en büyük kenti olan Indore’de halk sağlık çalışanlarına saldırırken, 2 sağlık çalışanı kadın yaralandı. Görgü tanıkları tarafından Sağlık çalışanlarının bölgede şüpheli korona virüs hastası olduğu bilgisini alarak, koruyucu kıyafetleri ile bölgeye geldikleri sırada bölge halkı tarafından saldırıya uğradıkları ifade edildi. Görgü tanıkları, Indore, kentinde yapılan bu saldırının sağlık çalışanlarına karşı yapılan ilk saldırı olmadığını daha önce de birçok saldırının yapıldığını ifade etti.

Hindistan’da toplam korona virüs vakası 2 bin 567’ye, hayatını kaybedenler ise 72’ye ulaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'a giriş çıkışlar nasıl olacak? Vali Yerlikaya açıkladı
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu açıkladı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı yasak sonrası gençlere takıldı
Erdoğan'ın söylediği Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Tüm illerin coronavirüs ölü sayısı açıklandı! İstanbul-İzmir-Ankara- Kocaeli yüksek
İtalya ve Fransa'da yüzlerce kişi daha hayatını kaybetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi sosyal medyada viral oldu
Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
CHP'li Akıllı'dan Ankara Büyükşehir'e destek
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altı sokağa çıkama yasağı
Squat hareketi evde nasıl yapılır en etkili egzersiz!
Karantina altındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj
Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifi