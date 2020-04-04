Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Lideri Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleri arasından bir sözcü seçilmesine yönelik önerisinin anımsatılması üzerine Bilim Kurulu üyelerinin televizyondan daha sağlıklı bilgi verme, vatandaşı bilgilendirme gayreti içinde bulunduğunu anlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu'na bir sözcü tayin edilmesi önerisini, kurul üyelerinin bilgi verme gayreti içerisinde olduğunu belirterek reddetti.
Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Çarşamba günü yapılan basın toplantısında ayrıntılı veriler vermeye çalıştığını ifade eden Koca, koronavirüsle mücadelede bilincin daha da geliştiğini söyledi.