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Osmaniye'de koronavirüs tedavisi süren esnaftan “Evde Kal” çağrısı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan esnaf hastane odasından video çekerek “Evde Kalın” çağrısı yaptı.

Kadirli ilçesinde esnaf olan İbrahim Sevmez’e (48) yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde Korona virüs teşhisi konuldu. Bir süredir Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi gören İbrahim Sevmez hastane odasından çektiği videoda sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek ‘Evde Kalın’ çağrısı yaptı. Durumun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Sevmez, “Malum bizde son zamanlarda yayınlan korona virüs salgınına maruz kaldık. Durumum şu an iyi daha da iyiye gidiyor. Allah’ın izniyle bunu atlatacağım. Sizler kendinize dikkat edin, tedbirlerinizi alın mesafeyi koruyun. Olayın farkına varın lütfen” dedi

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