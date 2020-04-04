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Semih Kaya ve Yasemen Kaya'dan karantina düeti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya, corona virüsü salgını nedeniyle günlerini karantinada geçirirken eşi Yasemen Kaya ile birlikte yaptığı düet sosyal medyayı salladı.

Futbol hayatına Çekya'nın Sparta Prag takımında devam eden Galatasaray’ın eski futbolcusu Semih Kaya, corona virüs salgını nedeniyle karantina günlerini evinde eşi Yasemen Kaya ile birlikte geçiriyor.

Futbolculuğunun yanı sıra saz da çalan Semih Kaya, eşi Yasemen Kaya ile birlikte türkü seslendirdi. Semih Kaya, saz çalarken eşi Yasemen de deneyimli oyuncuya sesiyle eşlik etti.

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