Semih Kaya ve Yasemen Kaya'dan karantina düeti

Futbol hayatına Çekya'nın Sparta Prag takımında devam eden Galatasaray’ın eski futbolcusu Semih Kaya, corona virüs salgını nedeniyle karantina günlerini evinde eşi Yasemen Kaya ile birlikte geçiriyor.

Futbolculuğunun yanı sıra saz da çalan Semih Kaya, eşi Yasemen Kaya ile birlikte türkü seslendirdi. Semih Kaya, saz çalarken eşi Yasemen de deneyimli oyuncuya sesiyle eşlik etti.