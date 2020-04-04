EKONOMİ

Tüm dünyaya örnek olacak uygulama: Temassız Dış Ticaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasına yer verilen görüntüleri paylaştı.

Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter hesabından Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdikleri "Temassız Dış Ticaret" uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında uygulamaya ilişkin görüntülere de yer veren Pekcan, "Hiçbir zorluk bizi durdurmamalı, her şeye rağmen üretim ve ihracat devam etmeli dedik, insan teması olmayan 'Temassız Ticaret'i hayata geçirdik. Bu örnek uygulamamızla ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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