Tüm dünyaya örnek olacak uygulama: Temassız Dış Ticaret

Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter hesabından Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdikleri "Temassız Dış Ticaret" uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında uygulamaya ilişkin görüntülere de yer veren Pekcan, "Hiçbir zorluk bizi durdurmamalı, her şeye rağmen üretim ve ihracat devam etmeli dedik, insan teması olmayan 'Temassız Ticaret'i hayata geçirdik. Bu örnek uygulamamızla ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.