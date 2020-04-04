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Hatay’da havadan koronavirüs dezenfekte çalışması

Hatay'ın Kumlu ilçesinde korona virüs sebebiyle tarım ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde korona virüs sebebiyle tarım ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı. Havadan yapılan dezenfekte çalışması öncesi Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslenerek, korona virüs dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, ”Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur” dedi.

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