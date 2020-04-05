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Bebek'te yürüyüşe çıkan Dilek Turgut'a para cezası kesildi

İSTANBUL Beşiktaş'ta Sokağa çıkma yasağını gülerek anlatan Dilek Turgut'a polis ekipleri 3 bin lira para cezası kesti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sahil ve banklarda oturmak yasaklanırken, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor.Polis ekipleri ise bu kapsamda denetimleri sıklaştırdı.

İstanbul Bebek'te yürüyüş yaparak uyarılara kulak vermeyen Dilek Turgut “Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum.” demişti.

Polis ekiplerince genç kıza salgının önemi hatırlatılarak, "Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak” suçundan 3 bin lira da idari para cezası kesildi.Olay sonrası şaşıran Dilek Turgut polis ekiplerinden ve vatandaşlardan özür diledi.

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