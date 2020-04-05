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Niğde'nin Ulukışla Belediye Başkanı tütsü ile koronavirüsü tüm ilçeden kovdu! 

NİĞDE'nin Ulukışla Belediyesi koronavirüsle (Covid-19) mücadele için çok ilginç bir yöneteme başvurdu. Belediye Başkanı Ali Uğurlu, belediye binasının önünde ‘üzerlik’ denilen tütsü yaktırıp, “Bu tütsü koronavirüsü Ulukışla’dan def edecek” iddiasında bulundu.

Belediye Başkanı Ali Uğurlu, tütsünün bayında yaptığı açıklamada, “Sevgili hemşerilerim koronavirüs belasından kurtulmak istiyorsak bizim Ulukışla Belediyesi olarak önerimiz, ‘üzerlik’ olarak bildiğimiz tütsünün herkesin evinde tütmesi. Bizim yöresel inançlarımıza göre bu ‘üzerlik’in koronavirüsü def edeceğine inanıyoruz. Herkesi tütsü yakmaya davet ediyoruz” dedi.

Başkan Ali Uğurlu daha sonra ‘üzerlik’ denilen o tütsüyü belediyeye ait bir aracın kasasına koyarak Ulukışla’nın tüm mahallelerinde gezdirtti ve “Ulukışlamızın tamamından bu koronayı uzaklaştıracağız” iddiasında bulundu. 

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