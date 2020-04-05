YEREL

Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuk 'çalışmak için sokağa çıktım' dedi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk gün sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen 11 yaşındaki Yılmaz Yayasit'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yayasit'in gözyaşları ile evine gittiği görüntülerin yayılması ile İlçe Kaymakamlığı ve Belediye küçük çocuğun ailesine yardım yolladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yayınlanan genelge ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması geçici süre ile yasaklandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta tartıcılık yaparak evine katkıda bulunmak isteyen Yılmaz Yaysit ise yasaktan habersiz olarak dışarı çıktı. Bu sırada bir gazeteci Yayasit'e neden sokakta olduğunu sordu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen küçük çocuk gözyaşları içinde evinin yolunu tuttu. Görüntüleri izleyen binlerce kişi telefona sarılarak küçük çocuğa ve ailesine ulaşmaya çalıştı.

BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin yayılmasının ardından İlçe Kaymakamlığı ve Belediye harekete geçerek Yaysit ailesine ulaştı. Aileyi gıda ve nakit para yardımında bulunulması talimatı veren Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın aileye yardım ederek küçük Yılmaz'ın tekrar sokakta çalışmaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

"YASAKLARI BİLMİYORDUM"

Öte yandan ülkede birçok sanatçı ve iş adamının yardım yapmak istediği Yılmaz Yayasit ise, "Yasakları bilmiyordum ve sabah çıktım gazeteciler beni uyarınca çok üzülmüştüm. Çok gezmeden eve geldim ve bir daha çıkmadım çok üzülmüştüm. Ama şimdi çok mutlu oldum” dedi

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 16'ya düştü
Türkiye'de 786 kişi koronayı yenmeyi başardı
İstanbul'da metroya koronavirüs düzenlemesi
Bakan Süleyman Soylu, valiyi tebrik edip kesilen cezayı paylaştı
İçişleri Bakanlığından araç giriş kısıtlamasına ilişkin ek genelge
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya'nın iddialarını yalanladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yasağa rağmen sahile yürüyüşe çıkan kadının sözleri şaşkına çevirdi
Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan ilk açıklamalar
Berhan Şimşek canlı yayında olduğunu unuttu sigara yaktı!
Şarapova, telefon numarasını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı
İzmir'de 84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu
Robotta etsiz çiğ köfte nasıl yapılır zahmetsiz lezzet!
Batman Cezaevi'nden yangın çıktı
Rusya Devlet Başkanı Putin itiraf etti: Ülkenin ekonomisi zor durumda