Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuk 'çalışmak için sokağa çıktım' dedi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yayınlanan genelge ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması geçici süre ile yasaklandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta tartıcılık yaparak evine katkıda bulunmak isteyen Yılmaz Yaysit ise yasaktan habersiz olarak dışarı çıktı. Bu sırada bir gazeteci Yayasit'e neden sokakta olduğunu sordu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen küçük çocuk gözyaşları içinde evinin yolunu tuttu. Görüntüleri izleyen binlerce kişi telefona sarılarak küçük çocuğa ve ailesine ulaşmaya çalıştı.

BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin yayılmasının ardından İlçe Kaymakamlığı ve Belediye harekete geçerek Yaysit ailesine ulaştı. Aileyi gıda ve nakit para yardımında bulunulması talimatı veren Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın aileye yardım ederek küçük Yılmaz'ın tekrar sokakta çalışmaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

"YASAKLARI BİLMİYORDUM"

Öte yandan ülkede birçok sanatçı ve iş adamının yardım yapmak istediği Yılmaz Yayasit ise, "Yasakları bilmiyordum ve sabah çıktım gazeteciler beni uyarınca çok üzülmüştüm. Çok gezmeden eve geldim ve bir daha çıkmadım çok üzülmüştüm. Ama şimdi çok mutlu oldum” dedi