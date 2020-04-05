Yasak Elma oyuncusu Eda Ece'den Talat Bulut'a 65 yaş göndermesi olay oldu!

İki yıl önce “Yasak Elma” dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut’un, 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddia edilmişti. O dönem Şimşek'in arkasında olacağını açıklayan Eda Ece, genç kızın ünlü olma derdinin olmadığını belirterek, 'Kimse durup dururken böyle bir ithamda bulunmaz..' demişti. Bu sözler sonrası ikilinin arasının açıldığı, sette karşılıklı sahnelerinin haricinde konuşmadığı öne sürülmüştü.

Geçen zamanın ardından ikili arasındaki buzların eridiği düşünülüyordu. Ancak Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı yayında bir takipçisinin 'Talat Bulut canlı yayına gelsin' isteğine, "Talat Bulut canlı yayına mı gelsin? Çok sağol. Adamın yaşı var başı var. Korona riski var" demişti.

Daha sonra birlikte yayın yapan ikiliden Talat Bulut, isim vermeden yaşıyla ilgili espri yapan Ece'ye gönderme yaptı. Bulut, "Şu kötü dönem geçsin beyaz saçların arasına siyahlar atacağım. O zaman daha genç duracağım. Kıskanmak yok" dedi.