Farkı ülkelerde yaşayan gençler koronavirüs mesajı yayımladılar

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençler, koronavirüs salgınına karşılık bir araya gelerek, videoda buluştu.

Koronavirüs pandemisine ilişkin her cümleyi farklı ülkeden bir genç dile getirirken, videoda "Birine yardım etmek için illa onu tanımak zorunda olmadığımızı anladım. Birine destek olmak için illa onu görmemize gerek yokmuş, bunu öğrendim. Dünyanın diğer ucundaki birini sadece insan olduğu için sevebilirmişiz" ifadeleri yer aldı.