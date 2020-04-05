Ay'ın çevresinde uzaylılar mı görüldü? Şok görüntüler

Bu görüntüler bir süredir soğuyan "uzaylılar var mı yok mu?" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Görüntüye takılan cisimlerin ne olduğu tam olarak bilinmezken, uzaylı değil göktaşı olabileceğini iddia edenler de var. Ancak büyük bir kesim görüntüdekilerin uzaylılar olduğunu iddia ederken, görüntülerdeki uzaylıların bir sonraki durağının dünya olacağını iddia edenler de var...