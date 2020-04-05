Ay'ın çevresinde uzaylılar mı görüldü? Şok görüntüler
KANADA'dan amatör bir gözlemcinin teleskobuna yansıyan görüntüler "Uzaylılar mı geliyor" tartışmasını yeniden başlattı. Kanada'da çekilen görüntülerde ayın yüzeyine çok yakın olarak bazı cisimlerin hareket ettikleri görülüyor.
Bu görüntüler bir süredir soğuyan "uzaylılar var mı yok mu?" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Görüntüye takılan cisimlerin ne olduğu tam olarak bilinmezken, uzaylı değil göktaşı olabileceğini iddia edenler de var. Ancak büyük bir kesim görüntüdekilerin uzaylılar olduğunu iddia ederken, görüntülerdeki uzaylıların bir sonraki durağının dünya olacağını iddia edenler de var...