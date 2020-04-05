POLİTİKA

Pervin Buldan devletin koronavirüs önlemlerinden memnun değil!

HDP Eş Genel Başkanı Buldan alınan önlemlerin yeterli olmadığını, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'nin de herkesin geleceğini garanti altına alması gerektiğini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin Twitter hesabından canlı yayın yaparak açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da ve Amerika'da insanların evde kaldığını ve insanların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını savunan HDP'li Buldan, Türkiye'de hükümetin insanların ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Pervin Buldan, "Bugüne kadar yapılanların çok yeterli olmadığını, insanların hala sokaklarda ve caddelerde dolaştığını aynı zamanda işlerine gitmek durumunda kaldığını görüyoruz. Bugün sosyal bir devlet olmadığımızdan dolayı, insanlar geleceğini düşünerek evlerinden çıkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü çalışabilecekleri mekanların hala kapanmadıklarını görebiliyoruz. Yaşam durmalıdır, üretim durmalıdır, Türkiye tamamen evine kapanmalıdır. Türkiye devleti, bir bütün olarak Türkiye toplumuna bu güvenceyi vermelidir.

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