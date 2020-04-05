150 TL'lik yardım kolisi tartışması! İmamoğlu soru işaretlerini iyice artırdı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardım kolilerinin üzerinde 150 TL yazılması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada soru işaretlerini artırdı. İmamoğlu, "Biz o koliyi 150 liraya aldık demedik."diye konuştu.
İBB'nin yardım kampanyası kapsamında İstanbullulara dağıtacağı kolilere "150 TL" yazılması tartışma yaratmıştı.
Kolinin toplam fiyatının yazılan kadar olmadığı sosyal medyada geniş yer verilirken eleştirilere yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı ifadeler dikkat çekti.
"O koliyi 150 liraya aldık demedik"
İmamoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı "150 liralık koliden bahsetmiyoruz. Biz o koliyi 150 liraya aldık demedik. Bu bir baz. Şunu diyoruz aslında bize en az 150 lira yollayabilirsiniz gibi bir işaret veriyoruz" açıklaması tatmin edici bulunmadı.