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Rize'de koronavirüsü yenen 12 hasta alkışlarla taburcu edildiler!

RİZE'de, koronavirüs tedavisi gören 12 hasta, iyileşerek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Rize'de 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir Kaçkar Devlet Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi görenlerden 12 hastanın, tedavileri tamamlandı.

Sağlığına kavuşan 12 kişi, hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin servis koridoru kapısında uğurladığı hastalar, tedavi ve özverili çalışma için teşekkür etti.

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