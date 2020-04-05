AK Parti'den 65 yaş üstü vatandaşlara vefa telefonu

İl Başkanı Bayram Şenocak’ın da bizzat katıldığı çalışma ile vatandaşlara hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamları iletildi hem de talepleri karşılandı.

AK Parti İstanbul İl ve İlçe Teşkilatları, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları aramaya devam ediyor. İstanbul genelinde 39 ilçe teşkilatı, ilçelerinde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlara tek tek ulaşıyor.

Talep ettikleri ihtiyaçlar evlerine kadar ulaştırılıyor

Vatandaşlarımızla, her türlü ihtiyacı için arayabileceği ilgili tüm numaralar paylaşılıyor. Telefon ile bildirilen ihtiyaçlar saha ekibine iletiliyor. İkamet adresine en yakın ekip, gerekli ihtiyaçları temin edip vatandaşların kapısına kadar ulaştırıyor.

Vatandaşların hayır duası alınıp kendilerine de sağlık, sıhhat temennileri paylaşıldı.