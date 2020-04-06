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İstanbul'un giriş ve çıkışında korona virüs denetimi devam ediyor

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul’a araç giriş ve çıkışlarının durdurulmasının ardından Tuzla TEM Otoyolu’ndan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen araçlar dışındaki araçların İstanbul'a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ve jandarma ekipleri TEM Otoyolu'nda kontrol noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdi. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar, ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi.

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