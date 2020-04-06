Malatya'da koronavirüse yakalanmıştı alkışlarla taburcu edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Malatya'da 60'tan fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan hastalardan Ömer K., doktorlar tarafından alkışlarla uğurlandı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, bir sağlık çalışanının, 'Taburcu edildiniz, çıkabilirsiniz' demesinin ardından Ömer K., diğer sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Taburcu edilen hastanın, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı öğrenildi. Öte yandan alkışlı uğurlama görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.