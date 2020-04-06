TRT canlı yayınında şok sözler! Türkiye'deki koronavirüslü sayısı 600 ile 900 bin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün itibariyle Türkiye'de şu anda koronavirüs (Covid-19) vakasının 27 bin 69'a çıktığını duyurdu. Ancak TRT Haber'in canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen'den Türkiye'deki koronavirüs vakasıyla ilgili tüyler ürperten bir iddia geldi. Türkiye’deki korona virüs vaka sayısının 23 binden fazla olduğunu iddia eden Doktor Özen, "Şu an Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin" dedi.

Dr. Meltem Özen’in TRT canlı yayınındaki o iddiası şöyle:

- Yani bizim şu anda test yaptığımız vakalar, vakarın yüzde 15 ile yüzde 20’si. O zaman biz 23 bin vakamız var diyorsak şimdi tıbben de baktığımız zaman her bir teşhis vaka karşın toplumda 10 tespit etmediğinin vaka vardır.

- Bizim vaka sayımız 23 binse ortalamada o zaman bunu 10’la çarpacağız yani 230 bin vakamız var.

- Ama biz diyoruz ki şuana kadar vakaların yüzde 20 ile 25’ini test ettik. Bilemediniz yüzde 30’u olsun.

- O zaman biz 230 bin vaka sayısı en az 3 ya da 4’le çarpacağız. Türkiye’nin vaka sayısı 600 ila 900 bin… Bu kadar vakamız var bizim aslında...