Netflix'in Türk yapımı 3. orijinal dizisi Aşk 101'in fragmanı yayımlandı!

Yerli yapım dizilerin sayısını artırmaya devam eden Netflix, Hakan: Muhafız ile Türkiye yapımı ilk orijinal dizisine imza atmış, geçtiğimiz yılın aralık ayında ise başrolünde Beren Saat'in olduğu Atiye‘yi izleyicilerle buluşturmuştu.

Geçtiğimiz ay düzenlediği Netflix 365 etkinliğiyle Türkiye yapımı orijinallerinin sayısını daha da artıracağını gösteren Netflix, bu ay da Türkiye yapımı üçüncü orijinal dizisi olan Aşk 101‘i izleyicilerin beğenisine sunacak.

Aşk 101'in konusu ne?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar. Çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu, beraberken ne kadar güçlü olduklarını ve sevginin zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Aşk 101’in yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor.