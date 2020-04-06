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ATV Müge Anlı'da şoke eden koronavirüs kararı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı coronavirüs (COVID-19) engeline takıldı Müge Anlı bakın ne açıklama yaptı.

ATV'de haftaiçi her gün canlı olarak ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da koronavirüs engeline takıldı. Program yayına ara verme kararı alırken Müge Anlı konu ile ilgili bakın ne açıklama yaptı bakın.

Anlı "Ben ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum. Yine kayıplarımız var yine işlerimiz var ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni ekranlara davet edememek bazen fırsat eşitsizliğine de yol açabiliyor. Yine ekranı boş bırakmayız Allah'ın izniyle. Programlarımızdan sevdiğiniz konulardan kolajlar hazırlarız sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller aman hastalandılar mı felan diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla mutlulukla huzurla beraber olabiliriz. Moralinizi yüksek tutmaya çalışın bu günlerde geçecek buna inanarak söylüyorum" dedi."

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