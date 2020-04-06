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Fidel Castro korona salgınını o günden görmüş! Doktorları onu yanıltmadı

Dünya koronavirüs belasıyla boğuşurken, Küba'lı doktorlar dünyanın dört bir yanına yardıma koşuyor. Kimsenin kabul etmediği koronalı gemileri kabul edip tedavi ediyorlar. Bu da Küba'nın efsane lideri Fidel Castro'nun yıllar önceki sözlerini tekrar gündeme getirdi...

Küba'nın efsane lideri Fidel Castro'nun yıllar önce yaptığı konuşma, koronavirüs salgınıyla birlikte sosyal medyada viral oldu. Castro, “Biz biyolojik silahlar, bombalar üretip başka ülkelere savaş açmayacağız, biz doktorlar yetiştirip hayatlar kurtaracağız” diyor. İşte Castro'nun o sözleri...

- Biz başka ülke halkına bomba göndermiyoruz. Şehirlerinin bombalamak için yüzlerce uçak da göndermiyoruz. Bizim nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarımız yok. Bilim insanlarımızı ve doktorlarımızı hayat kurtarsınlar diye yerleştirdik.

- Doktorlarımız ve Araştırma merkezleri bizim gururumuz. On binlerce Kübalı doktor dünyanın en uzak ve yaşaması zor bölgelerde uluslararası hizmet verdiler. Biz dünyanın en uzak ve yaşanması zor bölgelerine ne amaçla olursa olsun asla saldırmayacağız.

- 'Ama biz dünyanın en uzak ve yaşanması zor bölgelerine doktorlar gönderebilir olacağız' demiştim. Doktorlar... Bombalar değil. Doktorlar... Hedefini şaşırmayan akıllı bombalar değil. Çünkü insanları namertçe öldüren bombalar asla akıllı olamaz.

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