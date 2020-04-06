Deniz Türüç'ten sosyal medyada Belhanda'ya gönderme

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kendini karantinaya alan Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, Instagram'dan canlı yayın yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga ettiği Faslı futbolcu Belhanda'yla ilgili gelen soruyu da yanıtladı.

"HERKES HAK ETTİĞİN ALIR"

Deniz, "Biri Belhanda'ya iyi koydun yazmış. Herkes hak ettiğini alır" dedi.