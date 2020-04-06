Deniz Türüç'ten sosyal medyada Belhanda'ya gönderme
Instagram üzerinden canlı yayın yapan Deniz Türüç, Belhanda'yla ilgili gelen bir soruyu okudu. Türüç, "Herkes hak ettiğini alır" dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle evde kendini karantinaya alan Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, Instagram'dan canlı yayın yaptı.
27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga ettiği Faslı futbolcu Belhanda'yla ilgili gelen soruyu da yanıtladı.
"HERKES HAK ETTİĞİN ALIR"
Deniz, "Biri Belhanda'ya iyi koydun yazmış. Herkes hak ettiğini alır" dedi.