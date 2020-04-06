Paige Spiranac golf için göğsünü siper etti

Tüm dünyada spor, koronavirüs nedeniyle neredeyse araya girdi. Nikaragua, Angola, Belarus, Burundi gibi birkaç ülke dışında sportif faaliyetler askıya alınmış durumda. Tüm dünya virüsle savaşırken sporcular da evlerinde inzivaya çekilip bu kötü günlerin geri kalmasının arzusu ve beklentisi içinde...

Golf sporunun tanınmış isimlerinden birisi olan Paige Spiranac, karantina günlerinde de adından söz ettirmeyi başarıyor. ABD'li golfçü, evde golf sporunu icra etmeye devam ediyor.

Karantina günlerini golf oynayarak geçiren Spiranac, ilginç vuruşlara da imza attı. Golf ve sosyal medyayı çok iyi bir şekilde yöneten 27 yaşındaki ABD'li golfçü, sopayı göğüslerinin arasına alıp yaptığı vuruşla adeta gündemi belirledi.

Sosyal medyada 2,3 milyon takipçisi olan 27 yaşındaki golfçünün bu videosu ilgi odağı olurken 1 milyondan fazla görüntülenme aldı. Spiranac videosunu; "Sopayı tutmanın doğru ya da yanlış yolu yok. İşte favorilerimden bazıları. Deliği bulamadıysam bana haber verin..." şeklinde bir notla paylaştı.