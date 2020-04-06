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Koronavirüste plazma tedavisi nedir? Uzman isim canlı yayında anlattı

Görevi başında olan CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever'in kuzeni koronavirüse yakalandı. Koronavirüs nedeniyle kuzeninin durumunun ağırlaştığını ve tedavi için virüsü yenen bir kişiye ihtiyaç olduğunu belirten Sever sosyal medyadan çağrı yaptı.

Görevi başında olan CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever'in kuzeni koronavirüse yakalandı. Koronavirüs nedeniyle kuzeninin durumunun ağırlaştığını ve tedavi için virüsü yenen bir kişiye ihtiyaç olduğunu belirten Sever sosyal medyadan çağrı yaptı. Bu çağrıdan sonra sosyal medya kullanıcıları koronaviürs tedavisinde Plazma yöntemini merak etti Peki nedir Plazma yöntemi? CNN Türk ekranlarında canlı yayına katılan Prof. Dr. Mustafa İlhan, plazma yöntemini anlattı.

Prof. Dr. Mustafa İlhan canlı yayında plazma yöntemi hakkında sorulan soruya şöyle cevap verdi: Öncelikle Ceylan hanıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım kuzeni en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Demek ki gayet sağlıklı genç bir bireyi de koronavirüs etkileyebiliyor. Yaklaşık 40 milyon insan dışarıda. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bana bir şey olmaz mantığıyla dışarıda kontrolsüz bir şekilde dolaşılmaması gerekiyor.

Plazma yönteminin yıllardır tetanozda ve kuduzda kullanıyoruz

Plazma yöntemi aslında yıllardır kullanılan bir yöntem. Tetanozda, kuduzda kullanırız. Daha önce hastalığı geçiren kişinin kanından koruyucu antikorlar içerdiği için ondan kan alıp serum üretip veririz. Hani akrep serumu vardır. Kuduz serumu vardır. Tetanoz serumu vardır. Bunu yıllardır kullanıyoruz, hatta ilaçtan önce kullanıyoruz. Bu yöntem de bizim için umut kaynağı.

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