Ebru Polat oyunda ceza aldı kalça dansı yaptı

Son olarak iki sene önce verdiği bir röportajı yeniden dillere düşen Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Kanal D'de Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programına katılarak karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Ebru Polat, bu kez bir arkadaşıyla cezalı oyun oynadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisini eve kapatan Ebru Polat, bir kadın arkadaşıyla telefondan oyun oynadı. Oyuna ceza da koyan Ebru Polat, arkadaşının verdiği ceza sebebiyle dans etmek zorunda kaldı. Zaman zaman sosyal medyaya koyduğu dans videolarıyla gündeme gelen Ebru Polat, bu kez ceza nedeniyle dans etti.