MAGAZİN

Ebru Polat oyunda ceza aldı kalça dansı yaptı

Geçtiğimiz günlerde Kanal D'de 2. Sayfa programına katılarak karantina günlerini anlatan Ebru Polat, arkadaşıyla cezalı oyun oynadı. Ebru Polat, oyunda ceza alınca kalça dansı yaptı. Arkadaşının cezası ise göğüslerine Ebru Polat'ın isminin baş harflerini yazması oldu.

Son olarak iki sene önce verdiği bir röportajı yeniden dillere düşen Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Kanal D'de Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programına katılarak karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Ebru Polat, bu kez bir arkadaşıyla cezalı oyun oynadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisini eve kapatan Ebru Polat, bir kadın arkadaşıyla telefondan oyun oynadı. Oyuna ceza da koyan Ebru Polat, arkadaşının verdiği ceza sebebiyle dans etmek zorunda kaldı. Zaman zaman sosyal medyaya koyduğu dans videolarıyla gündeme gelen Ebru Polat, bu kez ceza nedeniyle dans etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yine video konferans yöntemiyle toplandı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
İzmit'te eşi koronavirüs olan yaşlı kadın öldü sokak karantinaya alındı
Koronavirüse yakalanlar bir daha yakalanır mı Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
Şenol Güneş'ten Koronavirüs yorumu: Kazanan biz olacağız
Ekrem İmamoğlu duyurdu İBB'de koronavirüsten ikinci ölüm
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sinop'da denize uçan otomobil sürücüsü böyle kurtuldu
Zabıtaya hitabıyla kendine hayran bırakan Burhan Kılıçkını
PTT işsizlik maaşı nasıl alınacak? PTT şubeleri ne zaman açılacak?
Koronavirüste plazma tedavisi nedir? Uzman isim canlı yayında anlattı
Ağrı’da tele takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs çağrısı!
Askerlik süresi uzatıldı mı 2020 9 aya mı çıktı son haberler