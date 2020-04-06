DÜNYA

Çin’de korona salgınında 1 kişi hayatını kaybetti

Çin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 1 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 331’e yükseldi.

Çin’de açıklanan son verilere göre korona virüs salgınında 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ülkedeki toplam can kaybı sayısı 3 bin 331’e yükseldi. Ülkedeki tek can kaybının, dünya genelinde yaklaşık 69 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği korona virüs salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğü belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 39 yeni Covid-19 vakasının kayıtlara geçtiğini, bunlardan birinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, 38’inin ise yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı.
Böylece yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 951’e, toplam doğrulanan vaka sayısı ise 81 bin 708’e çıktı.
Dün ayrıca 78 yeni asemptomatik vaka tespit edildiğini bildiren Komisyon, Çin anakarasındaki hastanelerden Covid-19 hastası 114 kişinin taburcu edildiğini, toplam taburcu edilen kişi sayısının 77 bin 78’e ulaştığını bildirdi.

Öte yandan, Hong Kong’daki Covid-19 vakalarının sayısı 890’a yükselirken, şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kuzey Makedonya koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
İstanbul'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
İran'da koronavirüsten korusun diye kaçak içki içip ölenlerin sayısı 339'a çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni iddiayı profesör Ian Lipkin açıkladı
MEB'den son dakika Zoom açıklaması! Dikkat çeken uyarılar
Prof.Dr. Temel Yılmaz'dan ezber bozan korona ifşası : 8 yıl önceki raporu açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Paige Spiranac golf için göğsünü siper etti
Ebru Polat oyunda ceza aldı kalça dansı yaptı
Yarın kandil mi 7 Nisan 2020 ne kandili var dini günler takvimi
Sinop'da denize uçan otomobil sürücüsü böyle kurtuldu
Zabıtaya hitabıyla kendine hayran bırakan Burhan Kılıçkını
Berat Kandili orucu 2020 Diyanet nasıl tutulur nasıl niyet edilir?
Koronavirüste plazma tedavisi nedir? Uzman isim canlı yayında anlattı
Açık Kapı yardım başvurusu sorgulama nasıl yapılır?