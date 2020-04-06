SAĞLIK

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yavaşlamazsa can kaybı çok fazla olur

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığının günlük koronavirüs vaka tablosunu CNN Türk'te Ahmet Hakan'a değerlendirdi. Ceyhan, Türkiye'deki vaka artış hızının İtalya ve İspanya'dan daha yüksek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vakaların artış oranlarını üç günlük periyotta değerlendirdiklerini ve bir önceki üç gün ile karşılaştırdıklarını söyledi.

Artış oranının Avrupa'da yüzde 7 Türkiye'de ise yüzde 10 olduğunu belirten Ceyhan, hem İtalya hem de İspanya'da vakaların seyri değerlendirildiğinde Türkiye'deki vaka artış hızının daha yüksek olduğunu kaydetti.

Alınan önlemlerle önümüzdeki hafta sayının azalmasını beklediklerini ifade eden Ceyhan, aksi takdirde ölümlerin katlanabileceği uyarısında bulundu.

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