Iraklı bir spiker koronavirüs ile röportaj yaptı

Iraklı televizyon kanalı Aletejah TV'nin spikeri, koronavirüs ile röportaj yaptı.

Sosyal medyada yayılan videoda; sunucu, virüsle ilgili merak edilenleri tek tek soruyor.

Koronavirüsün kötü yanları, kimlere bulaştığı, hangi ortamları sevdiği, iyi bir yanının bulunup bulunmadığı sorusunu cevaplayan virüsün cevaplarının da ders niteliğinde olduğu görüldü.