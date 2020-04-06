Iraklı bir spiker koronavirüs ile röportaj yaptı
Binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken; Irak televizyonlarında yayın yapan bir kanalın koronavirüs ile röportajı güldürdü.
Iraklı televizyon kanalı Aletejah TV'nin spikeri, koronavirüs ile röportaj yaptı.
Sosyal medyada yayılan videoda; sunucu, virüsle ilgili merak edilenleri tek tek soruyor.
Koronavirüsün kötü yanları, kimlere bulaştığı, hangi ortamları sevdiği, iyi bir yanının bulunup bulunmadığı sorusunu cevaplayan virüsün cevaplarının da ders niteliğinde olduğu görüldü.