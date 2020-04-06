DÜNYA

Iraklı bir spiker koronavirüs ile röportaj yaptı

Binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken; Irak televizyonlarında yayın yapan bir kanalın koronavirüs ile röportajı güldürdü.

Iraklı televizyon kanalı Aletejah TV'nin spikeri, koronavirüs ile röportaj yaptı.

Sosyal medyada yayılan videoda; sunucu, virüsle ilgili merak edilenleri tek tek soruyor.

Koronavirüsün kötü yanları, kimlere bulaştığı, hangi ortamları sevdiği, iyi bir yanının bulunup bulunmadığı sorusunu cevaplayan virüsün cevaplarının da ders niteliğinde olduğu görüldü.

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