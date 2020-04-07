MAGAZİN

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'yı tıraş etti

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, karantinada neler yaptıklarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Şubaşı, bu kez evde sevgilisi Guido Senia'nın saçını kestiği anları yayınladı.

Şeyma Subaşı, yaklaşık 3 haftadır koronavirüs salgınına karşı tedbir almak için sevgilisi Guido Senia ile kendisini eve kapattı.

Karantinadayken gün içerisinde neler yaptığını gözler önüne sermeye devam eden Subaşı, bu kez salgın nedeniyle berbere gidemeyen sevgilisini tıraş etti.

"UCUNDAN KESTİM"

O anları Instagram'dan yayınlayan Şeyma, videonun altına şu sözleri sıraladı:

Gerçekten kestiğimi düşündü ama... Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz. Çünkü bende kendime güvenemedim ama olsun bana değişik bir gün gibi geldi. Evde kal Türkiye.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa'dan getirilip, Kırıkkale'de karantinaya alınan TIR şoförü: Ülkemiz cennet
Antalya'da arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü kovid-19 testi yaptırmıştı
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi
G.Kore'de hastalığı yenen 51 kişide tekrar korona çıktı! Virüs vücutta gizleniyor diyorlar
İran Sağlık Bakanı açıkladı! İşte koronavirüsün kontrol altına alınacağı tarih
Ömer Çelik'ten sert tepki hastalıklı zihniyet
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Iraklı spiker koronavirüs ile röportaj yaptı sosyal medyada olay oldu
Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı
Bayram ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre ödeme günleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı
Rize'de, cami hoparlöründen güldüren 'evde kalun' anonsu
1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı giriş
Amerika'da Evangelistler'in dikkat çeken coronavirüs vaazları
Bursluluk sınavı 2020 ne zaman hangi konulardan soru çıkacak?