Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'yı tıraş etti

Şeyma Subaşı, yaklaşık 3 haftadır koronavirüs salgınına karşı tedbir almak için sevgilisi Guido Senia ile kendisini eve kapattı.

Karantinadayken gün içerisinde neler yaptığını gözler önüne sermeye devam eden Subaşı, bu kez salgın nedeniyle berbere gidemeyen sevgilisini tıraş etti.

"UCUNDAN KESTİM"

O anları Instagram'dan yayınlayan Şeyma, videonun altına şu sözleri sıraladı:

Gerçekten kestiğimi düşündü ama... Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz. Çünkü bende kendime güvenemedim ama olsun bana değişik bir gün gibi geldi. Evde kal Türkiye.