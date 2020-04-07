G.Kore'de hastalığı yenen 51 kişide tekrar korona çıktı! Virüs vücutta gizleniyor diyorlar

Doğu Asya ülkesi Güney Kore'de yeni tip coronavirüse (Kovid-19) ile ilgili can sıkan bir gelişme yaşandı. Ölümcül hastalığa yakalanıp iyileştikten sonra taburcu edilen 51 kişide tekrar virüs görüldü. G. Koreli sağlık otoriteleri, ölümcül virüsün hücrelerde gizlenip tekrar aktif olduğunu düşünüyor.

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2019'un Aralık ayında Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılıp onbinlerce cana mal olan yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede herkesin parmakla gösterdiği Güney Kore'de bilim insanlarını da şaşırtan bir haber geldi.

"Virüs hücrede gizlendi ve tekrar aktif hale geldi''

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansında yer alan habere göre; ülkede virüsün merkezi olan Daegu kentinde daha önce karantinaya alınan ve tedavileri tamamlandıktan sonra evlerine dönen 51 kişide tekrar koronavirüs tespit edildi. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Genel Sekreteri Jung Eun-kyeong, hastalığa yakalanan bu kişilerin yeniden enfekte olmadığını, virüsün vücudun hücrelerinde gizlenerek yeniden aktif hale geldiğini düşündüklerini açıkladı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Genel Sekreteri Jung Eun-kyeong...

Sorun test sonuçlarında mı?

İngiliz Daily Mail'e konu hakkında konuşan bazı uzmanlar ise, bu hastaların karantinadan bırakılmadan önce yapılan son testlerinin sonucunun doğruyu yansıtmadığını, bu kişilerin aslında hala enfekte olduğunu ancak testin bunu ortaya çıkartamadığını söyledi.

Japonya'da da benze gelişme yaşanmıştı

Japonya'da da benzer bir olay yaşanmıştı. Ülkede, yaşlı bir erkek ve kadının yeniden enfekte olduğu bildirilmiş ve hastalığın nüksetmesi endişelere neden olmuştu.

Maymunlar üzerinde yapılan araştırma tam tersini söylüyor

16 Mart'ta yayınlanan ve maymunlar üzerinde yapılan bir araştırmada, hayvanların laboratuvarda enfekte olduktan sonra koronavirüse karşı bağışıklık geliştirdiği belirtilmişti.