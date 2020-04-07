ABD'de koronavirüste rekor ölüm! 1 mezara 10 cenaze gömülecek
Son dakika bilgisine göre ABD'de 24 saatte bin 339 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. New York'ta mezarlıklar yetersiz kalınca, bir mezara 10 kişinin gömülmesine ve parkların geçici olarak mezarlık olarak kullanılmasına karar verildi. Ekvator'da koronavirüsten ölenlerin cesetleri sokaklara atılmaya başlandı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) gnedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bin 299'a, vaka sayısı ise 1 milyon 352 bin 287'ye ulaştı. ABD4den gelen son dakika haberine göre, 24 saatte bin 339 kişi hayatını kaybetti. Böylece ABD'de ölenlerin sayısı 10 bin sınırını aştı. Ekvador'da virüs nedeniyle ölenlerin cesetleri sokaklara bırakıldı. ABD'deki ölümlerin yarısının yaşandığını New York'ta mezarlıklar yetersiz kalınca Parkların geçici olarak mezarlık olarak kullanılacağı açıklandı. New York'ta bir mezara 10 kişi defnedilecek. Suudi Arabistan, Ramazan ayı boyunca toplu namaz yasağını sürdürecek.
ABD'de 1339 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de yeni tip Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993'e yükseldi. İngiltere'de ise son 24 saatte 758 kişinin öldüğü açıklandı. Koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 655’e yükseldi.
Ekvator'da 180 kişi hayatını kaybetti ama sonuç tüyler ürpertici
Ekvador’da hükümet tüm dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının çözüm üretmeye çalışırken, ülkenin en büyük kenti Guayaquil’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler, yetkililer alır umuduyla yol kenarına bırakılıyor. 16 milyon nüfuslu Ekvador’da şu ana kadar 3 bin 646 koronavirüs vakası tespit edildi ve 180 ölüm gerçekleşti.
En az 150 ceset sokaklarda çürümeye terk edildi
Sosyal medyada paylaşılan karelerde liman şehrinin sokaklarında en az 150 cesedin sokaklarda çürüdüğü görülüyor.