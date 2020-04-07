ABD'de koronavirüste rekor ölüm! 1 mezara 10 cenaze gömülecek

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) gnedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bin 299'a, vaka sayısı ise 1 milyon 352 bin 287'ye ulaştı. ABD4den gelen son dakika haberine göre, 24 saatte bin 339 kişi hayatını kaybetti. Böylece ABD'de ölenlerin sayısı 10 bin sınırını aştı. Ekvador'da virüs nedeniyle ölenlerin cesetleri sokaklara bırakıldı. ABD'deki ölümlerin yarısının yaşandığını New York'ta mezarlıklar yetersiz kalınca Parkların geçici olarak mezarlık olarak kullanılacağı açıklandı. New York'ta bir mezara 10 kişi defnedilecek. Suudi Arabistan, Ramazan ayı boyunca toplu namaz yasağını sürdürecek.