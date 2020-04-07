HABER /  GÜNCEL
ADV Cepte Şok'tan siparişini ver, aynı gün ücretsiz kapına gelsin

Arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü koronavirüs testi yaptırmış

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, arkadaşını ziyaret için evine giden, KOAH hastası Hüseyin İncirbelen (40), fenalaşarak, yaşamını yitirdi. Nefes darlığı şikayetiyle geçen ay hastaneye başvuran İncirbelen'in yapılan 'Covid-19' testinin negatif çıktığı belirlendi.

Abone ol

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde meydan geldi. Hüseyin İncirbelen, ziyarete gittiği arkadaşı M.Ç.'nin evindeki mutfakta otururken, aniden fenalaşıp, masanın üzerine yığıldı. M.Ç.'nin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, İncirbelen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

KOAH hastası olan İncirbelen'in uyuşturucu kullandığı ve poliste 'uyuşturucu kullanmak'tan kaydı olduğu belirlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Hüseyin İncirbelen'in, geçen ay nefes alamadığını belirterek, Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve 'Covid-19' testi yapıldığını belirledi. Test sonucu negatif çıkan İncirbelen'in cansız bedeni, yeniden test yapılmak ve incelenmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

M.Ç., polislere, dün öğleden sonra kendisini ziyarete gelen arkadaşı Hüseyin İncirbelen'in, bir anda fenalaştığını, nefes alamadığını ve masaya yığılıp, kaldığını anlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa'dan getirilip Kırıkkale'de karantinaya alınan TIR şoförü: Ülkemiz cennet
Antalya'da arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü kovid-19 testi yaptırmıştı
G.Kore'de hastalığı yenen 51 kişide tekrar korona çıktı! Virüs vücutta gizleniyor diyorlar
YÖK Başkanı hayırlı olsun deyip duyurdu! Kararı üniversitelerimize bildirdik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler
11 köyü karantinada olan Sinop'ta siteye asılan rezil yazıya bakın!
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim’in yapılan son testi negatif çıktı
Alexis Sanchez, Ada'ya dönüyor
Bayram ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre ödeme günleri
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi
1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı giriş
1000 lira yardım parasından kimler yararlanacak?
Yorumlar