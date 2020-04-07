Saadet Partili bir isim daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Teşkilatı mensuplarından Mehmet Karadağ, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Mehmet Karadağ'ın vefatının ardından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim tarafından paylaşımda bulunuldu. Abdullah Sevim, sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda, "Eyüpsultan ilçe teşkilatımızdan Mehmet Karadağ Covid-19 virüsü nedeniyle vefat ettiğini teessürle öğrendim. Mehmet kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.