"Biz Bize Yeteriz" kampanyasına en yüksek bağışı yapan ilk 10 isim! 1. sırada bakın kim var?

Kampanyaya kişisel bazda en yüksek bağışı yapan isim Cihan Kamer oldu. Atasay'ın sahibi olan Cihan Kamer sslen Denizli Çivril kökenli. Cihan Kamer'i Şevket ve Hayırlı Sabancı 10 milyon lira ile izledi. Listede Hamdi Ulukaya, Ali Nihat Gökyiğit, Hamdi Akın, Hasan Çapan, Mustafa Tatlıcı, Niyazi Talay, Şenol Güneş ve Yücel Var da yer aldı.