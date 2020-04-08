"Biz Bize Yeteriz" kampanyasına en yüksek bağışı yapan ilk 10 isim! 1. sırada bakın kim var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında şu ana kadar toplanan rakam 1.1 milyar liraya yaklaştı. Kampanyaya 1 milyon lira ve üstü bireysel yardım yapan ilk 10 isim belli oldu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan bağış kampanyasına katılanlar arasında en yüksek bağışı yapanlar ortaya çıktı. Listede sürpriz isimler de var. Kampanyada şu ana kadar toplanan rakam 1.1 milyar liraya yaklaştı. İşte en yüksek bağışı yapan 10 isim:
Kampanyaya kişisel bazda en yüksek bağışı yapan isim Cihan Kamer oldu. Atasay'ın sahibi olan Cihan Kamer sslen Denizli Çivril kökenli. Cihan Kamer'i Şevket ve Hayırlı Sabancı 10 milyon lira ile izledi. Listede Hamdi Ulukaya, Ali Nihat Gökyiğit, Hamdi Akın, Hasan Çapan, Mustafa Tatlıcı, Niyazi Talay, Şenol Güneş ve Yücel Var da yer aldı.
1 milyarı aşkın bağış toplanan kampanyaya en yüksek bağışı yapan kurumsal bazda devlet bankaları oldu. İşte listedeki kurumlar:
ZİRAAT FİNANS GRUBU
62.300.000₺
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
56.000.000₺
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.AO.
50.000.000₺
ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ
24.000.000₺
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
10.000.000₺
MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
10.000.000₺
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
7.000.000₺
DİCLE KÖK ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
7.000.000₺
OLTAN VE KÖLEOĞLU ELEKTRİK ENERJİ ÜRET. TİC AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN
5.000.061₺
SEMBOL ULUSLARARASI YATIRIM TARIM PEYZAJ İNŞAAT TU
5.000.000₺
MAKYOL İNŞ SAN TURZ VE TİC AŞ MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5.000.000₺
VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRLÜK
5.000.000₺
ÖZALTIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş
4.400.000₺
ERKUL KOZMETİK SANAYİ VE TİCAR
4.000.000₺