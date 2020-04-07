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Rusya’da 1154 vaka daha tespit edildi! Koronavirüsle mücadele merkezi açıkladı

RUSYA’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1154 kişi daha artarak 7497’ye yükseldi.

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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, son bir günde Rusya’nın 43 bölgesinde 1154 Covid-19 vakasının daha tespit edildiği bilgisi verildi. Böylece toplam vaka sayısının 7497 kişiye ulaştığı ve salgının 81 bölgede görüldüğü aktarıldı.

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