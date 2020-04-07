HABER /  FENERBAHÇE
ADV Cepte Şok'tan siparişini ver, aynı gün ücretsiz kapına gelsin

Fenerbahçe'de Laurent Blanc - Braida bombası

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Laurent Blanc'ı teknik direktör olarak, Ariedo Braida'yı ise sportif direktör olarak göreve getirmek istediğini yazdı.

Abone ol

Yeni sezonda şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Son dönemde gündeme gelen Laurent Blanc (teknik direktör) ve Ariedo Braida (sportif direktör) iddiaları artarak devam ediyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Portekiz'in A Bola Gazetesi de verdiği haberde, sarılacivertli kulübün yeni bir projeye başlamak istediğini ve iki tecrübeli ismi göreve getirmeyi planladığını duyurdu.



Blanc teknik direktör, Braida'nın sportif direktör
A Bola, iki anahtar parça diye lanse ettiği ikiliden Laurent Blanc'ın teknik direktör, Braida'nın ise sportif direktör olarak düşünüldüğünü yazdı. 



İki isim de gelmeye hazır
Süper Lig'de 7. sırada bulunan Kanarya'nın iki isimle birlikte 2014'ten bu yana özlemi çekilen şampiyonluğa kavuşmayı hedeflediği aktarıldı. 2016'dan beri boşta olan Blanc'ın ilk teklife olumlu yaklaştığı, Braida'nın da gelmeye hazır olduğu iddia edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: En kritik döneme girdik
Bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
Ahmet Hakan'dan olay umreci suçlaması! Gecikme kötü oldu...
Adıyaman'da koronavirüs şüphelisi yaşlı adamı polisten kaçırmak istediler
Fatih Portakal'a Erdoğan ve BDDK'dan çifte suç duyurusu kaç yıl ceza istendi?
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı koronavirüs nedeniyle 1 polis hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Dilan Çıtak ailesi annesi Işıl Çıtak ve üvey babası kimdir?
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi planı belli oldu
Çin'de Koronavirüsten dolayı ilk defa ölüm yaşanmadı
Adana'da genç adam 9’uncu kattan atlayarak intihar etti
Dilan Çıtak kimdir İbrahim Tatlıses'in kızı kaç yaşında?
Coronavirüsten kaç kişi iyileşti? Dünya çapındaki rakamlar umut verici
Yorumlar