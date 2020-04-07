İHH Türkiye’de 15 bin yetime sahip çıkıyor

52 ülke ve bölgede toplamda aylık 96 bin yetime bakan İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye’de aylık bakımlarını üstlendiği yaklaşık 15 bin yetimin ödemelerini hayırseverlerin destekleriyle nisan ayının ilk günlerinde gerçekleştirdi.

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemiyle 52 farklı ülke ve bölgede toplam 96 bin 807 yetim çocuğu desteklemeye devam ediyor. Türkiye’de ve tüm dünyada hayırseverlerin desteğiyle birlikte aylık 125 TL üzerinden desteklenen çocukların eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının bir kısmına destek olunuyor. Bu çalışmayla özellikle; Arakan, Irak, Suriye, Afganistan, Somali ve Yemen gibi savaş, iç çatışma, afet ve felaketlerin yoğun olduğu ülkelerdeki çocuklar istifade ediyor.

İHH, Yetim Sponsorluk Sistemiyle dünyanın çeşitli bölgelerinde çalışmaya başladığı ilk günden itibaren Türkiye’de de bu çalışmayı gerçekleştiriyor. Çalışma ile birlikte Türkiye’deki 76 ilden toplamda 14 bin 665 yetim çocuğa düzenli olarak destek olunuyor.

Sadece maddi yardım dışında özellikle değerler eğitimi, psikososyal destek çalışmalarıyla da desteklenen yetim çocukların ayrıca bayramlık, eğitim-kırtasiye gibi temel ihtiyaçları da gözetiliyor. Nisan ayının ilk günleri itibarıyla Türkiye’deki yetim çocukların ödemeleri önceki aylarda olduğu gibi ailelere ulaştırıldı.

Sponsorluk ödemelerinin dışında özellikle Koronavirüs salgınının Türkiye’de yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren yetim ailelerin çeşitli ihtiyaçları giderilmeye başlandı. Yetim ailelerinden yaşlı ve bakıma muhtaç olanlara evlerinde İHH ekipleri ve gönüllüleri tarafından ziyaret edilerek kumanya ve hijyen paketi ihtiyaçları karşılandı.

“Daha fazla paylaşmaya ihtiyacımız var”

İHH Yetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Reşat Başer, “Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkilediği bugünlerde, evlerine kapanmak zorunda olan ve hiçbir geliri olmaya yaşlı, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimizi gözetmek, onların ihtiyaçlarını gidermek üzere her zamankinden daha fazla yardımlaşma ve paylaşmaya ihtiyacımız var” dedi.

Bu anlayış içerisinde özellikle yetim ailelerine yardımları sürdürdüklerini belirten Reşat Başer, “Peygamber efendimiz, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin gözetilerek bolca sadaka vermenin her türlü bala ve hastalığa deva olduğunu ifade eden birçok hadisi şerif bizlere nakletmiştir. Biz de iyiliksever Türkiye halkı olarak, geçmişte olduğu gibi bugünleri de dayanışma içinde geçireceğinden şüphemiz yoktur. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Yetimlere destek için

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye’deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine YETIM koduyla projeye destek olunabiliyor.