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Çavuşoğlu'ndan Paris'teki Keldani Kilisesi Papazı Dumand'a başsağlığı telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre-Dame Keldani Kilisesi Papazı Michael Dumand'ı telefonla arayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Keldani cemaatinden hayatını kaybedenler için, başsağlığı dileğinde bulundu.

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Keldani Kilisesi Papazı Dumand, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Dumand, "Hastalık nedeniye cemaatimizden 16-17 kişi öldü. (Çavuşoğlu) Dışişleri Bakanı olarak Türkiye adına başsağlığı için aradı, kendisine çok teşekkür ediyorum. (Çavuşoğlu) Tüm Keldani cemaatine ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgının tüm dünyayı etkilediğini belirten Dumand, salgının yakın zamanda ortadan kalkması temennisinde bulundu.

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