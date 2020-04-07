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Bursa'nın Keles ilçesindeki 1 mahalle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

BURSA'nın Keles ilçesine bağlı 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Yazıbaşı Mahallesi'nin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Açıklamada, mahallede karantina şartlarına uygun her türlü tedbirin alındığı ve uygulamaya geçildiği belirtildi. 

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