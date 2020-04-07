Vücudunuzda bakım etkisi yaratacak 9 yararlı bitki!

Lavanta

Lavanta yağı yaraları ve böcek ısırıklarını iyileştirmeye yardımcı olan doğal bir üründür. Lavanta ayrıca kaygı, uykusuzluk ve depresyona yardımcı olur. Bu bitki ile yapılan yağ, antifungal dirençli enfeksiyonlarla da savaşabilir. Lavanta başta migren olmak üzere baş ağrısına neden olan sorunların ortadan kaldırılmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Lavanta çayı migren ağrılarını rahatlatmaya yardımcı olabilir. Lavanta yağı da boyun ve alın kısmına uygulanması durumunda baş ağrısının giderilmesine yardımcı olur.

