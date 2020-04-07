Vücudunuzda bakım etkisi yaratacak 9 yararlı bitki!
Doğal ürünlerin değerinin daha bir bilinir olduğu, hemen herkesin gerçekten "organik" ürünlerin peşine düştüğü zamanlarda yaşıyoruz.Peki insan sağlığına iyi gelen şifalı bitkiler neler? Hangi bitki hangi hastalığa iyi geliyor?İşte vücudunuza baştan aşağı bakım yapacak 9 bitki!
Acı Biber
Acı biberin özü olan ‘’capsaicin’’ beynin endorfin salgılamasına yol açar. Bunlar doğal ağrı kesicilerdir ve vücutta bir mutluluk-iyilik halinin oluşmasını sağlarlar. Öte yandan acı biberin metabolizmayı hızlandırdığı ve yağ yakımını artırdığı da biliniyor.Acı biber, sindirime yardım eder, iştah açıcıdır ayrıca kanda şeker ve kolesterolü azaltır ve kanın pıhtılaşmasını engeller.
Biberiye
Biberiye aroması insanların hafızasını, konsantrasyonunu, performansını ve ruh halini iyileştirebilir. Avrupa’da, biberiye hazımsızlığın tedavisinde yardımcı olmak için sıklıkla kullanılır. İltihap giderici özelliğiyle geleneksel olarak mide ülseri, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları için doğal bir ilaç olarak kullanılır. İrritabl bağırsak sendromu (IBS) ve kolit gibi bağırsak hastalıklarıyla mücadele edebilir.
Lavanta
Lavanta yağı yaraları ve böcek ısırıklarını iyileştirmeye yardımcı olan doğal bir üründür. Lavanta ayrıca kaygı, uykusuzluk ve depresyona yardımcı olur. Bu bitki ile yapılan yağ, antifungal dirençli enfeksiyonlarla da savaşabilir. Lavanta başta migren olmak üzere baş ağrısına neden olan sorunların ortadan kaldırılmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Lavanta çayı migren ağrılarını rahatlatmaya yardımcı olabilir. Lavanta yağı da boyun ve alın kısmına uygulanması durumunda baş ağrısının giderilmesine yardımcı olur.
Maydonoz
Maydanozu düzenli olarak yemek, vücudunuza yeterli miktarda K vitamini sağlar. Bu, kemik sağlığınızı iyileştirmek içindir. Bunun nedeni, kemik yapınız için bir protein dönüştürücü olarak görev yapmasıdır.Maydanozun kilo vermeye yararlı olduğu da pek çok beslenme uzman tarafından söyleniyor. Ancak tabii ki tansiyon, ödem ya da idrar yolu enfeksiyonu gibi problemlerde öncelikle doktora danışmalısınız.